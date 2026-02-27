У 2025 році туризм в Україні не просто вижив, він знову почав приносити гроші, – Опендатабот

За минулий рік надходження від туристичного збору в Україні зросли на третину.

У 2025 році місцеві бюджети в Україні отримали 359 мільйонів гривень туристичного збору, що майже на третину більше, ніж у 2024 році, та у 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни у 2021 році.

Як повідомляє Опендатабот з посиланням на за даними Державної податкової служби, при цьому 55% надходжень сплатили компанії – майже 200 млн грн, а ще 159 млн грн туристичного збору припало на фопи. Водночас у більшості регіонів саме приватні підприємці формували більшу частку туристичного збору, тоді як компанії переважали лише у семи областях.

Найбільша різниця спостерігалася на Черкащині, де 84% збору сплатили компанії та лише 16% – фопи, тоді як у Києві співвідношення становить 81% до 19% на користь компаній. Натомість у Чернівецькій області картина протилежна: 89% надходжень забезпечили підприємці й лише 11% – компанії.

П'яту частину від усього турзбору в країні сплатили мандрівники, що приїздили до Києва: 70,6 мільйона гривень. На Львівщину припало 63,15 млн грн (18%), а трійцю найбільш запитаних у туристів регіонів замкнула Івано-Франківщина: 46,17 млн грн (13%).

Водночас найбільше за рік зросли надходження до місцевих бюджетів на Рівненщині – у 1,6 рази. У прифронтовій Сумщині сума туристичного збору збільшилась у 1,5 рази, а у Києві, на Тернопільщині, Одещині та Миколаївщині – у 1,4 рази. Якщо ж порівняти з періодом до повномасштабного вторгнення, то справжні рекорди встановили: Івано-Франківщина, де надходження зросли у 4,5 рази, та Чернівецька область із приростом у 4,3 раза.

Водночас, окрім регіонів активних бойових дій, також значно скоротились суми туристичного збору, порівняно з 2021 роком, на Миколаївщині (-75%), Одещині (-25%), Харківщині (-59%) та Чернігівщині (-17%).

Туризм в Україні під час повномашстабної війни

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, після початку Росією повномашстабної війни в Україні в лютому 2022 року, українська туристична галузь фактично завмерла. Лише влітку 2025 року туристичний збір в Україні вперше перевищив довоєнний показник.

Частково надходжень від туризму в Україні пов'язаний з тим, що багато українців просто не можуть виїхати за кордон, тож обирають відпочинок всередині країни. Зокрема, більшість чоловіків призовного віку не можуть виїжджати через відповідну заборону, тоді як для виїзних українців подорожі за кордон є не дуже зручними в плані логістики і часу, а також занадто дорогими, з урахуванням нинішнього курсу гривні.

Водночас чималі прибутки в туристичній сфері приносять так звані "воєнні туристи" – іноземці, які хочуть побачити жахи війни на власні очі.

