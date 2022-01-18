Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів назвала шість основних категорій іноземців, які приїжджали до України протягом 2021 року.
Відповідні статистичні дані вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, за словами голови ДАРТ, основною метою подорожей іноземців до нашої держави в 2021 році були відпустка, дозвілля та відпочинок. Так зазначила третина (29,5%) опитаних респондентів.
Ще чверть іноземців (25,9%) приїджали до України з діловою метою.
22,4% опитаних відвідували рідних та друзів, 11,7% іноземців навідувались для лікування та оздоровлення, 4,6% – на шопінг, а 1,2% мандрівників завітали до України у пошуках власного коріння.
При цьому Олеськів констатувала, що незважаючи на пандемію, наразі спостерігається позитивна динаміка росту туризму у порівнянні з доковідними часами.
"По такому показнику, як туристичний збір, за перші 9 місяців 2021 року ми бачили зростання на 20% порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Це стало можливим завдяки новим туристичним ринкам – країнам Арабської Затоки та, зокрема, туристам з Саудівської Аравії. Також активно почав розвиватися внутрішній туризм", – написала очільниця Держтуризму.
Читайте такожВ столиці порахували, скільки гостей завітали до головної ялинки УкраїниВодночас вона відзначає, що прогноз на 2022 рік є ще більш позитивним.
"Очікуємо повторні та перші візити з країн, які проявили цікавість у 2021 році. До них доєднаються нові країни. Зросте й внутрішній туризм: нові дороги, хороший асфальт, розбудова інфраструктури, і, відповідно, нові напрямки для подорожей українців", – зауважила Олеськів.
Як раніше повідомляв УНІАН, туристичний сезон 2021 року в Україні запам'ятався великим інтересом збоку туристів з країн Перської затоки. Зокрема, туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів під час перебування в Україні у 2021 році в середньому витрачали $2220 на людину, що є найвищим показником з-поміж представників інших країн.