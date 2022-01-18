Основною метою подорожей іноземців до нашої держави в 2021 році були відпустка, дозвілля та відпочинок.

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів назвала шість основних категорій іноземців, які приїжджали до України протягом 2021 року.

Відповідні статистичні дані вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, за словами голови ДАРТ, основною метою подорожей іноземців до нашої держави в 2021 році були відпустка, дозвілля та відпочинок. Так зазначила третина (29,5%) опитаних респондентів.

Ще чверть іноземців (25,9%) приїджали до України з діловою метою.

22,4% опитаних відвідували рідних та друзів, 11,7% іноземців навідувались для лікування та оздоровлення, 4,6% – на шопінг, а 1,2% мандрівників завітали до України у пошуках власного коріння.

При цьому Олеськів констатувала, що незважаючи на пандемію, наразі спостерігається позитивна динаміка росту туризму у порівнянні з доковідними часами.

"По такому показнику, як туристичний збір, за перші 9 місяців 2021 року ми бачили зростання на 20% порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Це стало можливим завдяки новим туристичним ринкам – країнам Арабської Затоки та, зокрема, туристам з Саудівської Аравії. Також активно почав розвиватися внутрішній туризм", – написала очільниця Держтуризму.

Читайте такожВ столиці порахували, скільки гостей завітали до головної ялинки УкраїниВодночас вона відзначає, що прогноз на 2022 рік є ще більш позитивним.

"Очікуємо повторні та перші візити з країн, які проявили цікавість у 2021 році. До них доєднаються нові країни. Зросте й внутрішній туризм: нові дороги, хороший асфальт, розбудова інфраструктури, і, відповідно, нові напрямки для подорожей українців", – зауважила Олеськів.

Як раніше повідомляв УНІАН, туристичний сезон 2021 року в Україні запам'ятався великим інтересом збоку туристів з країн Перської затоки. Зокрема, туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів під час перебування в Україні у 2021 році в середньому витрачали $2220 на людину, що є найвищим показником з-поміж представників інших країн.