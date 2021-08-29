З 6 серпня без зелених перепусток в Італії не пускають до приміщень ресторанів та барів.

У місті Ровіго в Італії чоловіка оштрафували за обід у піцерії.

Усе через те, що він відвідав заклад без так званої зеленої перепустки, пише "Європейська правда" із посиланням на il Messaggero.

Такий документ має містити інформацію про щеплення проти COVID-19 хоча б однією дозою вакцини, негативний ПЛР-тест або нещодавно перенесену коронавірусну хворобу.

Зокрема, з 6 серпня без COVID-паспортів в Італії не пускають до приміщень ресторанів та барів, а з 1 вересня їх дія пошириться на школи, університети й транспорт.

Наявність документа зазвичай контролюють власники закладу, однак спеціальні перевіряючі також можуть влаштувати огляд. Під час одного з таких "рейдів" і виявили відвідувача без потрібного документа.

Зрештою чоловіка оштрафували на 400 євро. Однак закладу, який впустив цього відвідувача, теж доведеться сплатити штраф - 1 000 євро.

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Автор: Катерина Комолова