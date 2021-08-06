Влада Італії введе обов'язкові COVID-паспорти для вчителів, педагогів та студентів.

Влада Італії зобов'яжуть деяких громадян пред'являти COVID-паспорт. Для отримання документа необхідно пройти повний курс вакцинації, проходити тестування або перехворіти COVID-19.

Про це пише dpa International.

COVID-паспорти будуть обов'язкові для вчителів, викладачів nf студентів італійських університетів.

За словами міністра охорони здоров'я Роберто Сперансу, викладачі, які не нададуть необхідні документи до початку навчального року, будуть відсторонені від роботи через п'ять днів.

Читайте такожВ ЄС мають найближчим часом дозволити в'їзд для щеплених вакциною CoronaVac - ЛяшкоКрім того, з 6 серпня всі охочі відвідати ресторан, музей, басейн, спа, а також будь-який культурний або спортивний захід повинні пред'явити COVID-паспорт. Дана вимога стосується людей старше 12 років. У разі порушення даного правила доведеться заплатити штраф, але його розмір не вказано.

Також починаючи з вересня covid-паспорт буде обов'язковий в поїздах і автобусах далекого прямування, а також на поромах і літаках.

Як раніше повідомляв УНІАН, Українські сертифікати вакцинації не дають можливості вільно мандрувати країнами Євросоюзу. Попри те, що українська держава опинилася в "зеленій зоні", кожна з країн ЄС в індивідуальному порядку вирішуватиме, чи пускати їй на свою територію туристів з України.

Автор: Анастасія Горбачова