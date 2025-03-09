У ньому можна прогулятися брукованими вуличками, що ведуть від гавані до середньовічного центру міста, внесеного до списку ЮНЕСКО.

Вісмар - готичне місто з фронтонами і червоною цеглою на балтійському узбережжі північної Німеччини.

У ньому можна прогулятися брукованими вуличками, що ведуть від гавані до середньовічного центру міста, внесеного до списку ЮНЕСКО. У місті також можна відчути тінь графа Орлока, вампіра, який тероризував ці самі вулиці понад століття тому. Це тому, що Вісмар - не просто чарівне середньовічне місто; це також легендарне місце дії шедевра режисера Ф. В. Мурнау 1922 року "Носферату: Симфонія жаху", пише BBC.

По місту розвішані меморіальні дошки, що увічнюють місця, де Мурнау знімав деякі з найзахопливіших сцен кіно в цьому місті XIII століття: одна на площі Марктплац, де над головою височіє багато оздоблена башта, схожа на павільйон; та інша біля скромної церкви Святого Духа, де розташований прекрасний сад.

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Німий фільм, вільна адаптація "Дракули" Брема Стокера, оповідає про німецького агента з нерухомості Томаса Хуттера під час його подорожі до Трансільванії, щоб зустрітися з графом Орлоком. Вампір, зачарований кров'ю Гуттера і фотографією його дружини Еллен, слідує за ним назад у вигаданий "Вісборг" (Вісмар), де він поширює чуму і смерть, поки Еллен не жертвує собою, заманюючи вампіра в смертоносні промені світанку.

Навіть через століття Вісмар, як і раніше, насолоджується своєю роллю реального місця дії однієї з найзапам'ятовуючих історій жахів. Один із небагатьох випадків, коли туристи справді з'їхалися в це відносно тихе місто з населенням 44 тис. осіб, був 2022 року, коли Вісмар святкував сторіччя Носферату.

Сьогодні Вісмар залишається безлюдним, вітаючи здебільшого німців, охочих насолодитися коротким балтійським літом. Його туристичний сезон розпочинається в березні з Днів оселедця (цьогоріч 15-30 березня), коли "вся ринкова площа пахне смаженим оселедцем", каже голова туристичного управління Вісмара Сибілла Донат.

Місто перебувало під шведським правлінням з 1648 по 1803 рік (спадщина досі помітна в його бароковій архітектурі) і святкує свою багатокультурну спадщину на щорічному Шведському фестивалі в серпні.

"Ми очікуємо туристів з-за кордону, а також молодих німецькомовних гостей. Ми готові: у нас є англомовні гіди, і всі люди, що працюють у секторі туризму, також говорять англійською, як і багато жителів", - сказала Донат.

Тематичні тури по Вісмару з англомовним гідом доступні за запитом з березня по жовтень. Для особливо пам'ятних вражень Донат рекомендує запросити гіда в костюмі, що несе труну. Відвідувачі також можуть повторити шлях Орлока під час двокілометрової самостійної пішохідної екскурсії, яка простягається від площі Марктплац до гавані.

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