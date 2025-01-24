Спочатку планується запуск одного кругового рейсу на день.

На тлі успіху запущеного в грудні 2024 року прямого швидкісного поїзда між Берліном (Німеччина) і Парижем (Франція), залізничні оператори двох країн, німецький Deutsche Bahn і французької SNCF, тепер розглядають можливість розширення співпраці.

Як пише Der Spiegel, обидві компанії оголосили, що незабаром між Парижем (Франція) і Мюнхеном (Німеччина) відкриється кілька прямих рейсів.

"Ми почнемо зі щоденного кругового рейсу. Якщо попит розвиватиметься позитивно, DB і SNCF спільно проаналізують можливість розширення послуги", – заявила прес-секретар SNCF Шарлотта Кайо, коментуючи перспективу запуску поїздів із французької столиці до головного міста Баварії.

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Транспортники пояснюють, що міжнародні перевезення на далекі відстані, які наразі бурхливо розвиваються, показують, що люди хочуть подорожувати через кордони екологічно чистими залізницями.

"Натомість вони готові миритися з більш тривалими поїздками, як свідчить успіх маршрутів "Берлін – Париж" і "Франкфурт – Марсель", – додав директор з міжміських перевезень DB Міхаель Петерсон у коментарі dpa.

За його словами, нове пряме сполучення ICE між Берліном і Парижем було дуже добре сприйнято.

"У нас вищий за середній рівень попереднього бронювання на перший квартал, і заповнюваність поїздів дуже висока – 90%", – розповів Петерсон, також додавши, що майже 75% усіх мандрівників наразі проїхали весь маршрут, тобто між Берліном і Страсбургом або Парижем.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Париж (Франція) і Мілан (Італія) з'єднають прямим поїздом уже з 1 квітня 2025 року.

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