Хоча зимові спортивні курорти можна знайти по всьому світу, деякі напрямки коштують дорожче за інші, коли йдеться про отримання медичної допомоги в разі травм.

Нові дані показали, що переломи ніг є найпоширенішими травмами під час зимових видів спорту, а Канада є одним із найдорожчих місць у світі для лікування, якщо ви отримали травму.

Страхова компанія Aviva проаналізувала свої дані про страхові випадки, щоб виявити найпоширеніші та найдорожчі травми протягом сезону зимових видів спорту з грудня 2023 року по квітень 2024 року, у період, коли більшість людей кататимуться на схилах гірських курортів по всьому світу, пише The Independent.

Зазначається, що цього року переломи ніг стали найпоширенішою травмою, за даними страховика, перевершивши вивихи, які були найпоширенішими у 2023 році, але тепер посідають лише третє місце за поширеністю у 2024 році.

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Лікування переломів ніг обходиться в середньому у 8000 доларів, що робить його другим за вартістю, тоді як вивихи коштують трохи більше ніж удвічі дорожче.

На другому місці перебувають переломи ребер, травма, яка також вийшла на перше місце як найдорожча травма для лікування. Це більш ніж удвічі перевищує середню вартість у 2023 році і майже вдвічі перевищує вартість інших поширених травм, отриманих у зимових видах спорту, таких як перелом ключиці або вивихи.

Хоча зимові спортивні курорти можна знайти по всьому світу, деякі напрямки коштують дорожче за інші, коли справа доходить до отримання медичної допомоги при травмах, отриманих під час катання на снігу.

Канада перевершила Сполучені Штати як найдорожча країна в лікуванні травм, отриманих у зимових видах спорту. Австрія посідає третє місце. На іншому кінці таблиці знаходиться Швеція, найдешевша країна з першої десятки.

Сюзанна Кейн, експерт зі страхових випадків в Aviva, сказала, що вкрай важливо перевірити дані вашого поліса, щоб переконатися, що у вас є правильне покриття для зимових видів спорту. Вона пояснила:

"Ось чому вкрай важливо перевірити документи вашого поліса і переконатися, що у вас є відповідне покриття для вашого місця призначення і запланованих заходів У багатьох випадках вам може знадобитися вибрати "покриття для зимових видів спорту", яке пропонує додатковий захист від таких речей, як крадіжка або пошкодження лижного спорядження, закриття трас і затримки через лавини, на додачу до медичного лікування, яке може бути надзвичайно дорогим у багатьох країнах, особливо у Сполучених Штатах або Канаді".

Новини туризму

Незважаючи на те, що в Таїланді знаходяться найбільш переповнені туристами міста, саме в цій країні приїжджі найчастіше почуваються чужинцями.

Про це свідчать дані свіжого дослідження компанії Ubuy, заснованого на таких ключових факторах, як рівень володіння англійською мовою, дружелюбність і безпека. У дослідження також було включено деякі інші показники, такі як щорічні міжнародні туристичні прибуття та кількість емігрантів.

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