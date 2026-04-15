Кількість бронювань авіаквитків та готелів в Іспанії та Португалії різко зросла: у чому причина

Мільйони мандрівників уникають постраждалих від війни напрямків та транспортних вузлів на Близькому Сході та в його околицях.

Згідно з даними туристичної галузі, в Іспанії та Португалії спостерігається різке зростання бронювань авіаквитків і готелів наприкінці весни та влітку. Про це пише Reuters.

За даними цифрової платформи туристичного маркетингу Sojern, станом на 2 квітня кількість бронювань авіаквитків до Іспанії влітку, включаючи транзит, зросла на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому кількість пошукових запитів щодо готелів збільшилася на 28%. У Португалії зафіксовано зростання бронювань авіаквитків на 21%, а кількість пошукових запитів щодо готелів - на 16%.

Відео дня

Компанія Mabrian, що займається аналізом туристичних даних, відзначила зниження попиту на близькосхідні напрямки минулого місяця та зростання попиту на південне Середземномор'я.

Важливо, що Іспанія, яка змагається з Францією за звання найбільш відвідуваної країни світу, є головним бенефіціаром цього зрушення.

Навпаки, східне Середземномор'я, включаючи Кіпр, де 2 березня безпілотник завдав удару по британській авіабазі, зіткнулося з хвилею скасувань бронювань, що підкреслює більш широкі наслідки війни з Іраном.

Іспанська галузева група Exceltur дещо підвищила свої прогнози з моменту початку конфлікту 28 лютого. Віцепрезидент Exceltur Оскар Переллі сказав:

"Літні канікули плануються за кілька місяців наперед. Оскільки напрямки, що приваблюють велику кількість туристів, зачеплені конфліктом, значна частина цього ефекту "безпечного притулку" вже проявляється у покупках і бронюваннях до Іспанії".

Сільвія Вайлер, генеральний менеджер Sojern з глобальних напрямків, додала, що "мандрівники адаптуються, а не відступають".

Прогноз зростання покращено

Відзначається, що щорічно Близький Схід і східне Середземномор'я відвідують до 181 мільйона туристів. Тільки Іспанію минулого року відвідала рекордна кількість туристів - 97 мільйонів.

Минулого тижня Exceltur спрогнозувала зростання туристичної активності в Іспанії на 2,5% у реальному вираженні цього року до 227 мільярдів євро порівняно з попереднім прогнозом у 2,4% та торішнім зростанням на 2,1%.

За оцінками, залучені туристи можуть принести додатково 4,2 мільярда євро до загального доходу галузі цього року.

Очікується, що цей сектор, який є наріжним каменем економіки і допоміг Іспанії випередити більшість європейських країн за останні кілька років, зростатиме швидше, ніж загальне економічне зростання, яке прогнозується на рівні 2,3%.

Головна іспанська асоціація готелів Cehat очікує, що рівень заповнюваності номерів зросте до 3% цього літа. Президент Cehat Хорхе Марічаль попередив, що це зростання може бути нівельоване загальним скороченням поїздок:

"Туристи обирають для літнього сімейного відпочинку місця, розташовані далі від зон конфліктів у Середземномор'ї, такі як Канарські острови".

Важливо, що авіакомпанії збільшують пропускну здатність: за даними офіційного туристичного агентства Turespaña, у квітні кількість місць збільшилася майже на 6% порівняно з минулим роком, при цьому найбільше зростання спостерігається на рейсах із США та Великої Британії.

Однак, як попередили в Exceltur, підвищення цін на авіаційне паливо та подальші затримки для пасажирів далеких рейсів у транзитних вузлах Близького Сходу можуть обмежити це зростання.

Новини туризму

Раніше повідомлялося, що європейським відпочивальникам, можливо, доведеться переглянути свої літні відпускні плани, оскільки авіакомпанії готуються до можливих призупинень польотів на тлі зростаючого дефіциту палива, викликаного війною з Іраном.

