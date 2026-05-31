Прощання легенди: найстаріший авіаносець США вирушив в останній закордонний візит

USS Nimitz відвідає Ямайку в межах свого останнього закордонного турне перед запланованим списанням після майже 52 років служби.

Американський атомний авіаносець USS Nimitz (CVN-68), який є найстарішим діючим кораблем такого класу у складі ВМС США, здійснить свій останній закордонний захід до порту перед виведенням з експлуатації. Уже 1 червня корабель прибуде до столиці Ямайки Кінгстона, де проведе п'ять днів у межах програми морської співпраці Southern Seas 2026, пише Forbes.

Авіаносець, введений до складу флоту у травні 1975 року, завершив останнє бойове розгортання наприкінці 2025 року. Після майже 52 років служби його планують списати у березні 2027 року.

"Німіц" вирушив із бази в Бремертоні у штаті Вашингтон навесні цього року в межах переведення до нового порту приписки в Норфолку, штат Вірджинія. Під час переходу корабель бере участь у місії Southern Seas 2026, відвідуючи країни Латинської Америки та Карибського басейну.

За даними посольства США на Ямайці, Кінгстон, ймовірно, стане останнім іноземним портом в історії легендарного авіаносця. Тимчасовий повірений у справах США на Ямайці Скотт Реннер назвав захід корабля "важливою віхою в давньому партнерстві між двома країнами".

"Окрім зміцнення морської співпраці та регіональної безпеки, цей візит створює можливості для змістовних міжособистісних зв’язків та економічних вигод для місцевих громад", – заявив Реннер.

Під час перебування в Кінгстоні на борт авіаносця запросять представників влади, військових та студентів, які зможуть ознайомитися з роботою корабля та його авіакрила.

Через Магелланову протоку до Карибського моря

Оскільки "Німіц" надто великий для проходження через Панамський канал, наприкінці квітня він здійснив рідкісний перехід навколо Південної Америки через Магелланову протоку.

На початку травня авіаносець увійшов до Карибського моря. Він став першим американським авіаносцем у регіоні після відправлення USS Gerald R. Ford (CVN-78) на Близький Схід.

Наразі ВМС США не повідомляють, скільки часу "Німіц" залишатиметься в Карибському басейні після завершення програми візитів. Водночас американські сили продовжують операцію з боротьби з наркотрафіком у регіоні.

У червні присутність США в Карибському морі дещо скоротиться через повернення до Норфолка десантної групи на чолі з USS Iwo Jima (LHD-7) після десятимісячного розгортання.

