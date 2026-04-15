Європейським туристам ймовірно доведеться переглянути свої плани щодо літньої відпустки, – Reuters

Європі гостро бракує авіаційного палива на тлі війни в Ірані.

Європейським відпочивальникам, можливо, доведеться переглянути свої літні відпускні плани, оскільки авіакомпанії готуються до можливих призупинень польотів на тлі зростаючого дефіциту палива, спричиненого війною з Іраном.

Чому Європі не вистачає авіаційного палива

Як пише Reuters, за останні 25 років європейська нафтогазова галузь різко скоротила обсяги на тлі зменшення внутрішнього попиту, зростання закордонної конкуренції та мінімізації викидів парникових газів. У результаті Європа стала сильно залежати від імпорту енергоносіїв.

За останні чотири роки галузь пережила два серйозних удари. Спочатку сталася різка втрата поставок російського природного газу після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, а потім закриття критично важливої Ормузької протоки через конфлікт, розв'язаний США та Ізраїлем з Іраном.

При цьому Європа залежить від імпорту авіаційного палива більше, ніж від будь-якого іншого транспортного палива, і близько 75% цього імпорту припадало на Близький Схід.

На тлі війни в Ірані нафтопереробні заводи в Азії, які отримують близько 60% імпорту сирої нафти з Близького Сходу, були змушені різко скоротити обсяги виробництва, що викликало гостру нестачу палива в регіоні. В умовах конкуренції з боку азіатського попиту за дефіцитні барелі, ціни на авіаційне паливо в Європі 18 березня досягли історичного максимуму в 1800 доларів за тонну, а потім знизилися до приблизно 1450 доларів цього тижня.

Далі буде тільки гірше

Наразі запаси авіаційного палива в Європі швидко вичерпуються, і на тлі завершення поставок останніх партій з Близького Сходу стає очевидним, що пошук нових барелів незабаром стане ще складнішим і дорожчим завданням.

Група компаній Airports Council International Europe минулого тижня попередила, що регіон може зіткнутися із системним дефіцитом авіаційного палива вже за три тижні. В умовах критичної нестачі поставок авіакомпанії та імпортери нафти стикаються з двома неприємними варіантами: підвищувати ціни, щоб конкурувати з Азією за дефіцитне паливо, або скорочувати споживання.

Генеральний директор Lufthansa Карстен Шпор уже попередив, що призупинення польотів "може бути неминучим", оскільки дефіцит торкнеться великих аеропортів. На тлі цього авіакомпанія розробила плани на випадок непередбачених обставин, які включають скорочення пропускної спроможності до 5% і призупинення польотів 20-40 старих, менш економічних літаків, призначених для дострокового виведення з експлуатації.

Водночас Шпор заявив, що Lufthansa, яка хеджує запаси палива на строк до 24 місяців наперед, перебуває в хорошому становищі в короткостроковій перспективі. Однак далеко не всі перевізники так захищені.

Наприклад, EasyJet застрахувала більшу частину своїх потреб у паливі на найближчі місяці, але ці позиції почнуть згортатися до кінця літа, і британський бюджетний перевізник уже попередив про можливе підвищення цін на квитки.

У свою чергу Асоціація авіакомпаній Європи звернулася до влади Європейського Союзу з проханням ввести заходи реагування на кризу, включаючи моніторинг поставок авіаційного палива на рівні ЄС та скасування деяких авіаційних податків.

У довгостроковій перспективі уряди могли б запропонувати нафтопереробним заводам стимули для виробництва низьковуглецевого палива, розширення виробництва екологічно чистого авіаційного палива або впровадження технологій уловлювання вуглецю – заходи, спрямовані на вирішення подвійного завдання: нарощування внутрішніх потужностей і скорочення викидів. Однак на даний момент перспективи для європейських авіакомпаній і літніх мандрівників виглядають похмурими, констатують автори матеріалу.

Війна в Ірані змінює відпускні плани туристів

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, практично відразу після початку війни в Ірані генеральний директор найбільшої європейської бюджетної авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що туристи масово кинулися бронювати відпустки в Європі, відмовляючись від далеких перельотів.

При цьому багато туристів почали відмовлятися від поїздок до деяких країн Середземномор'я, зокрема, до Греції, Кіпру та Туреччини, натомість переорієнтувавшись на країни Західної Європи, а також інші південні напрямки – Італію, Іспанію, Мальту та Хорватію.

