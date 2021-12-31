Відпочити там можна за 150-250 гривень за годину.

На Центральному залізничному вокзалі столиці з’явилася ексклюзивна зона відпочинку - Business & Family Lounge.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Читайте такожВ "Укрзалізниці" розказали, скільки українців зустрінуть Новий 2022 рік у поїздахНапередодні Нового року "УЗ" завершила оновлення зони відпочинку на київському вокзалі. До оновлення залучили команду архітекторів та інтер'єрних дизайнерів.

Платна лаундж-зона розташована на першому поверсі, вхід - окремий (з Вокзальної площі зі східної сторони, ліворуч від центрального входу до вокзалу).

Працюватиме ця зона цілодобово, для відпочивальників доступні безплатний швидкісний інтернет, підзарядка гаджетів, коворкінг-зона та переговорна кімната.

Для пасажирів з дітьми - велика дитяча кімната з м’якою ігровою поверхнею, вбиральня зі сповивальним столиком. Приймуть і пасажирів з котами та песиками - цей простір дружній до тварин.

Також в Business & Family Lounge можна замовити каву або їжу (є, зокрема, дитяче меню), прийняти душ та почистити взуття.

Вартість години перебування у Business & Family Lounge — 250 гривень, а для пасажирів першого класу Інтерсіті/Інтерсіті+ та СВ — 150 гривень.

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