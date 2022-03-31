Хоча Wizz Air заявив про призупинку рейсів до Росії, кілька рейсів з Москви та Санкт-Петербургу залишилися досі.

Угорський лоукостер Wizz Air, який після початку війни в Україні оголосив про припинення рейсів до Росії, знову відкрив продаж квитків з Москви.

На те, що в системі бронювання авіакомпанії наявні авіаквитки з російської столиці до угорських Будапешта та Дебрецена на червень цього року та в Абу-Дабі (ОАЕ) на жовтень цього року, звернуло видання "Новое время".

Згідно з інформацією на сайті Wizz Air, до Будапешту рейси з московського аеропорту "Внуково" виконуватимуться щодня, а до Дебрецена – двічі на тиждень.

До Абу-Дабі з Москви Wizz Air літатиме чотири рази на тиждень.

Зазначимо, що офіційно авіакомпанія Wizz Air оголосила про повне припинення польотів до російських аеропортів 8 березня 2022 року. Рішення прийнято "з експлуатаційних причин".

Тим не менше, якщо перейти на сервіс з відслідковування авіарейсів Flightradar24, то можна побачити, що Wizz Air досі виконує рейси з Москви до Будапешту та Абу-Дабі, а також з Санкт-Петербургу до Будапешту, хоча нові квитки на них і не продаються.

Як повідомляв УНІАН, після початку російської військової агресії проти України, Євросоюз оголосив про закриття повітряного простору для належних Росії, зареєстрованих в РФ і підконтрольних їй літаків.

Одночасно практично всі європейські авіакомпанії призупинили виконання авіарейсів з Росії в Європу. Виняток – сербська державна Air Serbia, яка збрехала про повну зупинку рейсів до Росії і все ще виконує поодинокі рейси між Белградом і Москвою. Як виявилося, рейси до Росії досі виконує і Wizz Air. Це єдине авіасполучення з Європою, наразі доступне росіянам.