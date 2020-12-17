Потяги курсуватимуть через день.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" з 24 грудня запускає поїзди №5/6 Ужгород - Херсон та №149/150 Харків - Ворохта, які курсуватимуть через день, повідомила прес-служба компанії.

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Зазначається, що поїзд Ужгород - Херсон відправлятиметься з Ужгорода о 16:21 і прибуватиме до Херсона о 13:59. У зворотному напрямку відправлення з Херсона о 15:10 та прибуття до Ужгорода о 13:11.

"Передбачені зупинки на станціях Мукачево, Львів, ім. Тараса Шевченка, Долинська, Кривий Ріг, Апостолове", - сказано в повідомленні.

Поїзд Харків - Ворохта відправлятиметься з Харкова о 12:28 і прибуватиме до Ворохти о 12:02 наступного дня. З Ворохти відправлення о 13:51 та прибуття до Харкова о 13: 20.

"Завдяки цьому потягу можна дістатися в Полтаву, Миргород, Лубни, Гребінки, Бориспіль, Київ, Львів, Івано-Франківськ та інші міста", - сказано в повідомленні.

Зимові маршрути "Укрзалізниці"

Компанія "Укрзалізниця" 14 грудня запустила регіональний поїзд №821/822 Львів – Ужгород, який упрастить українцям можливість потрапити на курорт Славське.

Також "Укрзалізниця" призначила три додаткові поїзди на зимові свята: №143/144 Київ - Івано-Франківськ - Ворохта; №149/150 Полтава – Ворохта та №129/130 Кременчук - Івано-Франківськ.

З 18 грудня компанія відновлює курсування пасажирського поїзда №357/358 "Гуцульщина" сполученням Київ - Рахів.

Також у грудні компанія відновлює курсування низки поїздів. Зокрема, поновлюється рух наступних поїздів: №13/14 Київ-Солотвино (Тересва); №26/25 Одеса-Львів (Ужгород) / Рахів; №58/57 Ковель-Одеса; №70/69 Маріуполь-Львів; №138/137 Хмельницький-Лисичанськ; №745/746 Київ-Славське.

Довідка УНІАН про " Укрзалізницю»

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець