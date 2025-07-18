Ціни на розміщення та їжу на цих островах порадують навіть найекономніших туристів.

Більшість інфлюенсерів у сфері мандрівок не зважають на те, що багатьма ідеальними місцями для відпочинку чи історичними центрами неможливо пройти, не натрапивши на натовпи туристів.

Але, як пише Traveloffpath, є кілька європейських місць, яким вдалося успішно уникнути цієї тенденції. Видання вказало, що йдеться про п'ятий за величиною острів Греції, Хіос, який залишається поза увагою туристів. Аналогічна ситуація з Ель-Єрро, одним із менш відомих іспанських Канарських островів.

Хіос - це частина Греції, про існування якої більшість туристів не знають. Острів межує з Туреччиною і відомий недоторканими золотисто-піщаними пляжами, чудовими бухтами, бірюзовим морем і стародавніми пам'ятками, що витримали випробування часом.

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На Хіосі немає міжнародного аеропорту, і дістатися туди можна тільки на поромі або літаку з Афін або Салонік, що ускладнює приплив сюди масового туризму.

Деякі з обов'язкових до відвідування місць включають три містечка з брукованими вуличками, що випромінюють середньовічну чарівність, візантійський монастир Неа Моні, який перебуває під захистом ЮНЕСКО, і місто Хіос з його знаменитими вітряками і мальовничою набережною.

До того ж, Хіос значно дешевший за інші острови Егейського моря, як-от Санторіні чи Міконос: у пік сезону номери коштують від $54 на дорослого, а вечеря з гіросом у сімейній таверні обійдеться щонайбільше в $12.

Ель-Єрро - повна протилежність Хіосу: тут менше пишної рослинності, більше дикої природи, а пам'ятки здебільшого природні.

Ель-Єрро прокладені пішохідні стежки, що ведуть до вулканічних скель, природних басейнів, оточених лавовими скелями, і незвичайних сільськогосподарських угідь, що становлять біосферний заповідник, що перебуває під контролем ЮНЕСКО.

Туристи приїжджають сюди здебільшого заради прогулянок, сонечка і суєти сучасного світу.

Це найбільш малолюдний острів Іспанії: тут лише 1000 гостьових місць, розташованих у скромних таунхаусах, пансіонатах і заміських будинках, тож, незалежно від пори року, тут ніколи не буває велелюдно.

Єдиний спосіб дістатися до Ель-Єрро - спочатку долетіти до Тенеріфе-Північ або Гран-Канарії.

Ночівля в місцевому пансіоні, такому як Casa Trudo, обійдеться для дорослого лише в $22,50 за ніч, а якщо ви вирушите на вечерю у Вальверде, колоритне головне місто, то основна страва з морепродуктів і трохи вина обійдуться вам десь в $11-$16.

Раніше УНІАН.Туризм писав про те, що туристам назвали 5 перлин Європи зі старовинним шармом і без натовпів туристів. Плюс у тому, що всі їх можна відвідати вже цього літа.

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