Відповідне рішення прийнято під час засідання уряду.

Кабінет міністрів затвердив угоду з урядом Сент-Вінсент і Гренадін про взаємне скасування візових вимог.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято під час засідання уряду.

Рішення ухвалено без обговорення.

Сент-Вінсент і Гренадін

Сент-Вінсент і Гренадін - незалежна держава в Карибському морі. Територія складається з острова Сент-Вінсент і 32 дрібних островів групи Гренадіни. Площа - 389 км2. Населення - 118 тис.осіб (у 2008). Столиця - Кингстаун. Офіційна мова - англійська.

У країні збереглися архітектурні пам'ятки. Тут є великий Ботанічний сад, де зібрана колекція з досить рідкісних експонатів (квіти, рослини, які були привезені з усього світу), передає travels-guide. І заповідник Олдхег на території острова Бекія.

Однією з найпопулярніших природних пам'яток є вулкан Ла-Суфрієр.

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Автор: Леся Лещенко