Внаслідок інциденту постраждало дві людини.

Понад 100 пасажирів було евакуйовано з припаркованого літака авіакомпанії Southwest через те, що в одного мандрівника загорівся телефон, внаслідок чого спалахнуло крісло, пише The Independent.

Інцидент трапився у міжнародному аеропорту Денвера (найбільше місто в штаті Колорадо у США - УНІАН) 15 листопада, під час того, як рейс 3316 готувався до вильоту.

За попередньою інформацією, один з пасажирів отримав незначну травму під час евакуації, а людина, в якої загорівся телефон, отримав опіки. Водночас членам екіпажу вдалося загасити вогонь, який спалахнув на сидінні.

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"Служба підтримки клієнтів Southwest працює над тим, щоб перевезти пасажирів іншим літаком до їхнього початкового пункту призначення в Х'юстоні", - повідомив в той день представник авіакомпанії.

У виданні додали, що такий інцидент спричинив хаос, адже пасажири намагалися покинути літак під час того, як дим почав заповнювати салон.

"Мабуть, він горів досить швидко, тому що була пауза, а потім знову пролунало "Пожежа! Пожежа! А потім раптово всі почали вставати, і саме тоді в літаку почалася паніка", - зазначив CBS пасажир Сет Андерсон.

Після цього авіаційне агентство (The FAA) написало на своїй сторінці в соцмережі X, що, попри інцидент, найбезпечніше під час подорожей літаком носити телефони з собою в салоні літака.

"Пристрої на іонно-літієвих батареях, такі як мобільні телефони і павербанки, найбезпечніше носити з собою в салоні літака, оскільки екіпаж навчений швидко реагувати на випадки задимлення і пожежі", - додали у повідомленні.

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