Міхаель з Німеччини кинув все й відправився в навколосвітню подорож. Компанію йому склав віслюк.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
59-річний чоловік вирішив здійснити свою мрію - побачити якомога більше країн. Віслюк же допомагає йому в цьому - несе необхідні речі.
За словами мандрівника, він не сумує за роботою. Він все життя працював дорожнім робітником.
Читайте такожПодорожі Україною: складено топ туристичних напрямів у КарпатахНочує турист зі своїм незвичайним компаньйоном, де доведеться - чоловік в наметі, а віслюк біля нього. Іноді їх до себе запрошують на ночівлю фермери.
Міхаель розповів, що йому подобається повільна подорож, тому що так він може познайомитися з кожним народом. Згідно з планами чоловіка, подорож завершиться через три роки.
Як раніше повідомляв УНІАН, наймолодша льотчиця – 19-річна громадянка Бельгії Зара Рузерфорд вирушила в навколосвітню подорож. Вона вилетіла на своєму надлегкому літаку з аеропорту на заході країни.
За три місяці вона планує подолати на своєму літак 51 тисячу кілометрів і відвідати близько 50 країн.