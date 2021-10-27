Чоловік планує, що подорож закінчиться через три роки.

Міхаель з Німеччини кинув все й відправився в навколосвітню подорож. Компанію йому склав віслюк.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

59-річний чоловік вирішив здійснити свою мрію - побачити якомога більше країн. Віслюк же допомагає йому в цьому - несе необхідні речі.

За словами мандрівника, він не сумує за роботою. Він все життя працював дорожнім робітником.

Читайте такожПодорожі Україною: складено топ туристичних напрямів у КарпатахНочує турист зі своїм незвичайним компаньйоном, де доведеться - чоловік в наметі, а віслюк біля нього. Іноді їх до себе запрошують на ночівлю фермери.

Міхаель розповів, що йому подобається повільна подорож, тому що так він може познайомитися з кожним народом. Згідно з планами чоловіка, подорож завершиться через три роки.

Як раніше повідомляв УНІАН, наймолодша льотчиця – 19-річна громадянка Бельгії Зара Рузерфорд вирушила в навколосвітню подорож. Вона вилетіла на своєму надлегкому літаку з аеропорту на заході країни.

За три місяці вона планує подолати на своєму літак 51 тисячу кілометрів і відвідати близько 50 країн.

Автор: Анастасія Горбачова