У аеропорту "Бориспіль" журналісти опитали українських туристів, і ті зізналися, що відпочинок без дітей вони собі не уявляють.

У світі все більше популярним стає відпочинок батьків без дітей. Готелі по всьому світу навіть переорієнтовуються на двоспальне ліжко, ресторани і бари 16+.

Що з цього приводу думають українські мами, тата і бабусі, і чи підтримують ідею психологи - дізнавалися журналісти ТСН.

У аеропорту «Бориспіль» журналісти опитали українських туристів, і ті зізналися, що відпочинок без дітей вони собі не уявляють.

«Якщо є діти, то тільки з дітьми», «Моє серце вкроїлося, якби я лишила дитину на бабусю, наприклад», «Двоє дітей. Якщо я їх залишу без моря, то вони мене з’їдять».

Чи варто відпочивати без дітей, поділилась досвідом родина Хорошилових.

«Поліні було десять місяців. Я вже ходила до психотерапевта і зрозуміла, що мамі потрібен відпочинок, аби налагодити контакт із собою», - розповідає Олена Хорошилова.

Донечка залишилася з татом на цілий тиждень.

«Це був досить вражаючий досвід», - розповідає тато 4-річної дитини.

Нині у родини підростає 4-місячний синочок, тому сім’я розглядає варіант залишити їх на бабусь і поїхати відпочивати удвох.

Батьківство – це робота, пояснює психолог. І у мандри без дитини потрібно вирушати, щойно дитина стає самостійною. В ідеалі, каже, так треба робити по декілька разів на рік.

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Автор: Денис Прядко