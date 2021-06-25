У світі все більше популярним стає відпочинок батьків без дітей. Готелі по всьому світу навіть переорієнтовуються на двоспальне ліжко, ресторани і бари 16+.
Що з цього приводу думають українські мами, тата і бабусі, і чи підтримують ідею психологи - дізнавалися журналісти ТСН.
У аеропорту «Бориспіль» журналісти опитали українських туристів, і ті зізналися, що відпочинок без дітей вони собі не уявляють.
«Якщо є діти, то тільки з дітьми», «Моє серце вкроїлося, якби я лишила дитину на бабусю, наприклад», «Двоє дітей. Якщо я їх залишу без моря, то вони мене з’їдять».
Чи варто відпочивати без дітей, поділилась досвідом родина Хорошилових.
«Поліні було десять місяців. Я вже ходила до психотерапевта і зрозуміла, що мамі потрібен відпочинок, аби налагодити контакт із собою», - розповідає Олена Хорошилова.
Донечка залишилася з татом на цілий тиждень.
«Це був досить вражаючий досвід», - розповідає тато 4-річної дитини.
Нині у родини підростає 4-місячний синочок, тому сім’я розглядає варіант залишити їх на бабусь і поїхати відпочивати удвох.
Батьківство – це робота, пояснює психолог. І у мандри без дитини потрібно вирушати, щойно дитина стає самостійною. В ідеалі, каже, так треба робити по декілька разів на рік.
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