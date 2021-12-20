За словами тих, хто вже спробував незвичайну розвагу, відчуття неймовірні.

Серед туристів, які відвідують зимову Фінляндію, з’явився новий тренд - полежати у крижаній воді.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожЗа рік на Балі побували лише 45 іноземних туристівМандрівники за новою розвагою масово їдуть далеко за полярне коло - на озеро, вкрите 30-сантиметровим льодом. У водоймі прорубують величеньку ополонку.

Після цього туристи вбираються у товстезні гідрокостюми з неопрену, залазять у воду, зручно вмощуються і лежать на воді, дивлячись у зоряне небо.

За словами тих, хто вже спробував незвичайну розвагу, відчуття неймовірні. Особливо щастить туристам, яким вдається побачити північне сяйво.

Як повідомляв УНІАН, раніше впливовий туристичний ресурс European Best Destinations назвав найкращі місця в Європі, щоб зустріти Новий Рік 2022.

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Автор: Марта Гичко