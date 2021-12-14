Топ найкращих європейських напрямків, де варто провести новорічну ніч, очолили португальські острови Мадейра.

Впливовий туристичний ресурс European Best Destinations назвав найкращі місця в Європі, щоб зустріти Новий Рік 2022.

Як повідомляється на сайті European Best Destinations, топ найкращих європейських напрямків, де варто провести новорічну ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року, очолили португальські острови Мадейра.

Найкращі місця в Європі, щоб зустріти Новий рік 2022: повний список

1. Мадейра, Португалія

2. Марбелья, Іспанія

3. Лондон, Англія

4. Лісабон, Португалія

5. Тбілісі, Грузія

6. Прага, Чехія

7. Москва, Росія

8. Ібіца, Іспанія

9. Сан-Мігел (Азорські острови), Португалія

10. Единбург, Шотландія

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12. Дубровник, Хорватія

13. Брюссель, Бельгія

14. Грац, Австрія

15. Рим, Італія

16. Кіцбюель, Австрія

17. Стокгольм, Швеція

18. Тенеріфе (Канарські острови), Іспанія

19. Гданськ, Польща

20. Матера, Італія

21. Рованіємі, Фінляндія

22. Рейк'явік, Ісландія

Як повідомляв УНІАН, раніше European Best Destinations також назвав найкращі різдвяні ярмарки Європи, які варто відвідати в новорічно-різдвяний період 2021-2022.

Автор: Марина Григоренко