У Польщі обмеження посилять з 15 грудня, а у Фінляндії - з 21 грудня.

Польща та Фінляндія посилять обмеження на в’їзд осіб, які в'їжджають з-поза меж Європейського Союзу, у тому числі з України.

Про це повідомляється на сторінці Державної митної служби України у Telegram-каналі, а також на сторінці Крісти Мікконен, міністра внутрішніх справ Фінляндії в Twitter.

"З 15 грудня, 00:00 годин, особи, які в'їжджають до цієї країни з-поза меж Європейського Союзу (у тому числі з України), при перетині кордону мають надати результати негативного діагностичного тесту SARS-CoV-2, польською або англійською мовами, зробленого не раніше ніж за 24 години до перетину кордону", - йдеться у повідомленні від Державної митної служби.

Також там наголосили, що вимога мати негативний результат тесту стосується навіть повністю вакцинованих громадян, нові правила будуть діяти з 15 грудня.

Читайте такожУкраїна долучиться до світової мережі COVID-сертифікатів: відкриються десятки країнМіністр внутрішніх справ Фінляндії розповіла, що уряд країни вже вніс пропозицію про посилення обмежень для в'їзду. Відповідно до пропозиції, всі пасажири, які прибувають до Фінляндії з-за меж ЄС та Шенгенської зони, повинні будуть подати довідку про негативний результат тесту на коронавірус. Нове обмеження набуде чинності вже 21 грудня.

Довідки про вакцинацію для в'їзду до Фінляндії скоро також буде недостатньо. В обох країнах обмеження вели на тлі поширення штаму "Омікрон".

Як повідомляв УНІАН, з 3 грудня до України заборонено в'їзд іноземців з низки африканських країн, де виявлено штам "Омікрон". За даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні штаму "Омікрон" у нашій країні ще не виявлено.

Раніше вже стало відомо, що Італія з 16 грудня закривається для туристів з України.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автори: Леся Лещенко, Поліна Кузенко