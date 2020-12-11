"Укрзалізниця" запускає поїзд Львів - Ужгород, який трохи спростить життя туристам.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" з 14 грудня запускає регіональний поїзд №821/822 Львів – Ужгород, повідомила прес-служба компанії.

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Як наголошується в повідомленні, поїзд курсуватиме щодня з 14 грудня, а його графік складений таким чином, щоб забезпечити зручне стикування зі швидкісним поїздом Київ – Славське.

У перший рейс поїзд відправиться зі станції Львів 14 грудня об 11:00 і прибуде до Ужгорода о 16:50. У зворотному напрямку поїзд відправиться зі станції Ужгород 15 грудня о 12:45 і прибуде до Львова о 18:56.

Зимові маршрути "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" призначила три додаткові поїзди на зимові свята: №143/144 Київ - Івано-Франківськ - Ворохта; №149/150 Полтава – Ворохта та №129/130 Кременчук - Івано-Франківськ.

З 18 грудня компанія відновлює курсування пасажирського поїзда №357/358 "Гуцульщина" сполученням Київ-Рахів.

Також на зимові свята поновлюється курсування потяги Миколаїв-Рахів.

Крім того, у грудні компанія відновлює курсування низки поїздів. Зокрема, поновлюється рух наступних поїздів: №13/14 Київ-Солотвино (Тересва); №26/25 Одеса-Львів (Ужгород) / Рахів; №58/57 Ковель-Одеса; №70/69 Маріуполь-Львів; №138/137 Хмельницький-Лисичанськ; №745/746 Київ-Славське.

Довідка УНІАН про "Укрзалізницю"

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець