Весна повиганяла жителів та гостей Берліна відпочивати на вулиці (фоторепортаж)
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Особливою популярністю в Берліні користуються прогулянки на поромах по річці Шпреї, пікніки в парках, читання на природі та, звісно, все це під келишок пива.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно один з найбільших європейських автобусних перевізників німецький FlixBus запустив FlixTrain - перший «зелений» поїзд далекого прямування, який з'єднає Кельн і Гамбург з зупинками в Дюссельдорфі, Дуйсбурзі, Ессені, Гельзенкірхені, Мюнстері та Оснабрюці. А з квітня запрацював маршрут Штутгарт-Берлін із зупинками у Вольфсбурзі, Ганновері, Геттінгені, Касселі, Фульду, Ханау, Франкфурті, Дармштадті, Гейдельберзі та Вайхінгені. Тож Берлін став ще більш доступним для туристів.