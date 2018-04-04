Весна повиганяла жителів та гостей Берліна відпочивати на вулиці (фоторепортаж)

Відпочинок на вулиці під келих пива - один з найпопулярніших видів відпочинку у німецькій столиці.

Справжня весняна погода нарешті прийшла і в столицю Німеччини - Берлін. А, значить, численні туристи і жителі міста нарешті вибралися відпочивати на вулиці.

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Особливою популярністю в Берліні користуються прогулянки на поромах по річці Шпреї, пікніки в парках, читання на природі та, звісно, все це під келишок пива.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно один з найбільших європейських автобусних перевізників німецький FlixBus запустив FlixTrain - перший «зелений» поїзд далекого прямування, який з'єднає Кельн і Гамбург з зупинками в Дюссельдорфі, Дуйсбурзі, Ессені, Гельзенкірхені, Мюнстері та Оснабрюці. А з квітня запрацював маршрут Штутгарт-Берлін із зупинками у Вольфсбурзі, Ганновері, Геттінгені, Касселі, Фульду, Ханау, Франкфурті, Дармштадті, Гейдельберзі та Вайхінгені. Тож Берлін став ще більш доступним для туристів.