У Таїланді напередодні місцевого нового року влаштували фестиваль води зі слонами (фоторепортаж)

Сонгкран 2018, або ж тайський Новий рік, відзначається з 13 по 15 квітня.

У Таїланді відзначили Фестиваль води напередодні одного з найпопулярніших в країні свят - Сонгкрана. В цей день молодь традиційно обливалася водою. Брали участь у святкуванні та найважливіші для тайців тварини - розмальовані слони, які також обливали водою з хоботів всіх учасників фестивалю.

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Сонгкран, або ж тайський Новий рік, цього року відзначається 13-15 квітня, і знаменує зміну року за давньоіндійським астрологічним календарем. Сонгкран вважається буддійським сімейним святом. У цей день прийнято підносити вишукані страви буддійським священнослужителям на знак поваги до їхньої філософії. Водночас домашня статуя Будди в цей час омивається чистою водою з пелюстками троянд і жасмином.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше стало відомо, що влада Таїланду закриє для туристів популярний пляж з фільму з Ді Капріо, щоб врятувати унікальну природу