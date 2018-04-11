У Таїланді напередодні місцевого нового року влаштували фестиваль води зі слонами (фоторепортаж)

15:50, 11 квітня 2018
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Сонгкран, або ж тайський Новий рік, цього року відзначається 13-15 квітня, і знаменує зміну року за давньоіндійським астрологічним календарем. Сонгкран вважається буддійським сімейним святом. У цей день прийнято підносити вишукані страви буддійським священнослужителям на знак поваги до їхньої філософії. Водночас домашня статуя Будди в цей час омивається чистою водою з пелюстками троянд і жасмином.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше стало відомо, що влада Таїланду закриє для туристів популярний пляж з фільму з Ді Капріо, щоб врятувати унікальну природу

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Теги: #фестиваль#свято#Новий рік#туризм#Таїланд#слони