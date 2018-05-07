Енти зі світу "Володаря перснів" живцем: у Британії відбувся фестиваль "Джек у зеленому" (фоторепортаж)

Це справжнє автентичне британське свято, яке варто не пропустити.

Фестиваль "Джек у зеленому" - це щорічна подія, що відбувається у різних частинах чудового британського морського курорту Гастінгс. Це чотириденний захід, який приваблює тисячі людей щороку.

Цього року його проведення припало на 4 - 7 травня. Це справжнє автентичне британське свято, яке варто не пропустити.

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Чотириденна подія була названа "святом танців Морріса" та супроводжується традиційними веселощами, зосередженими навколо символічної фігури "Джека в Зеленому".

Закінчується же фестиваль диким костюмованим парадом - одним з найбільш химерних в Британії.

Як повідомляв УНІАН, на Співочому полі в Києві триває Фестиваль тюльпанів.