На Співочому полі в Києві триває Фестиваль тюльпанів (фоторепортаж)

Цього року тематикою фестивалю тюльпанів у Києві стали країни та міста світу.

Фестиваль тюльпанів "Навколо світу" на Співочому полі в Києві стартував напередодні травневих свят ще 27 квітня 2018 року, і за кілька днів заквітнув на повну силу.

Читайте такожУ турецькому місті Конья туристи можуть поблукати "морем тюльпанів" (фоторепортаж)

Цього року тематикою фестивалю тюльпанів у Києві, як видно з назви, стали країни та міста світу. Тож цього разу на Співочому полі можна побачити квіткові композиції, присвячені Києві, Лондону, Парижу, Сіднею, Токіо та іншим.

Триватиме фестиваль цілий місяць - до 27 травня.

Зазначимо, також раніше УНІАН.Туризм розповідав, куди можна відправитися з Києва на один день на травневі свята.