День з життя велетня: у Києві відкрилася нова квіткова виставка (фоторепортаж)

З 200 тисяч квітів дизайнери створили величезні квіткові інсталяції всіляких предметів побуду.

На території ландшафтного парку "Нове Співоче поле" в Києві 15 червня 2018 року стартувала нова виставка квітів "Світ велетнів".

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Цього разу протягом місяця у відвідувачів парку буде можливість прогулятися і зробити фотографії серед квіткових копій звичних предметів побуту гігантської людини. З 200 тисяч квітів дизайнери створили величезні квіткові інсталяції всіляких предметів: від величезної палітри з фарбами та взуття до губної помади вище людського зросту і солодощів величезних розмірів.

Виставка буде тривати протягом місяця.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, також 14 червня у Києві стартував арт-проект "3D. Public Art", в рамках якого на території "Софії Київської" з'явилися 3D-скульптури під відкритим небом.