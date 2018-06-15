На території "Софії Київської" з'явилися 3D-скульптури просто неба (фоторепортаж)

12:49, 15 червня 2018
Фотозвіти
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За словами організаторів проекту, його головна мета - продемонструвати та популяризувати серед широкого кола глядачів тривимірні форми сучасного мистецтва у громадському просторі, акцентуючи потребу у встановленні в міському/парковому середовищі фахових творів паблік-арту.

Проект «3D. Public Art» триватиме до 16 вересня 2018 року. Протягом цього часу тут також пройдуть освітні заходи - авторські екскурсії, арт-форум (дискусії) на тему сучасної скульптури й паблік-арту, майстер-класи від учасників виставки.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, з 13 до 17 червня 2018 року в Івано-Франківську проходить міжнародний фестиваль сучасного мистецтва Porto Franko.

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Теги: #освіта#виставка#скульптури#мистецтво#культура#інсталяція