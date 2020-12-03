У Нью-Йорку запалили вогні найвідомішої ялинки США.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Різдвяне дерево щороку урочисто запалюють біля Рокфеллер-центру і за цим спостерігають тисячі людей. Утім через пандемію коронавірусу нині натовпу не було.
Усі охочі могли подивитися захід онлайн. Запалив ялинку мер міста. Стоятиме 23-метрове дерево аж до початку січня.
Роздивитися його можна буде зі спеціального оглядового майданчика і лише за дотриманням суворих карантинних правил.
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