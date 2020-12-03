Стоятиме 23-метрове дерево аж до початку січня.

У Нью-Йорку запалили вогні найвідомішої ялинки США.

Читайте такожLast Christmas: як Меланія Трамп востаннє прикрасила Білий дім до Різдва (фоторепортаж, відео)

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Різдвяне дерево щороку урочисто запалюють біля Рокфеллер-центру і за цим спостерігають тисячі людей. Утім через пандемію коронавірусу нині натовпу не було.

Усі охочі могли подивитися захід онлайн. Запалив ялинку мер міста. Стоятиме 23-метрове дерево аж до початку січня.

Роздивитися його можна буде зі спеціального оглядового майданчика і лише за дотриманням суворих карантинних правил.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Денис Прядко