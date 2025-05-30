Загалом на цьогорічному "Книжковому Арсеналі" цього року заплановано понад 200 подій.

У Києві 29 травня 2025 року стартував найбільший літературний фестиваль країни "Книжковий Арсенал" – вже 13-й за рахунком.

Традиційно під час заходу відвідувачі зможуть придбати нові книги від українських видавців, а також поспілкуватися з літераторами.

При цьому в умовах війни на фестивалі представлено багато літератури на військову тематику, зокрема і від учасників нинішніх бойових дій.

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Загалом на цьогорічному "Книжковому Арсеналі" заплановано понад 200 подій, нові книжки від 100 великих і 12 малих видавництв, участь міжнародних зірок, військовослужбовців, правозахисників і митців. Фокус-темою фестивалю цього року стала ідея "Все між нами – переклад", яку запропонувала американська історикиня та кураторка програми Марсі Шор. За словами директорки фестивалю Юлії Козловець, це – спроба осмислити, як ми передаємо досвід війни, втрат, опору, гідності – крізь мову, літературу та міжлюдське розуміння.

Фотокореспондент УНІАН побував на відкритті фестивалю.

У перший день "Книжковий Арсенал", попри те, що це був будній робочий день, традиційно викликав чималий ажіотаж – великі черги можна було побачити як на вході в комплекс, так і всередині до тематичних локацій, особливо якщо передбачене спілкування з авторами.

Триватиме захід до 1 червня включно. Більше про програму фестивалю можна дізнатися за посиланням.

Цього року квитки на "Книжковий Арсенал" коштують 200 гривень на одинь день відвідування та 500 гривень абонемент на всі дні фестивалю. Також за 500 грививень можна придбати сімейний квиток, що розрахований на разовий вхід для двох дорослих та двох дітей віком від 12 років. Квитки рекомендуємо купувати завчасно онлайн, оскільки на вході до фестивалю зазвичай великі черги.

Нагадаємо, вперше Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" відбувся у 2011 році в музейному комплексі "Мистецький арсенал" на вулиці Лаврській.

У 2020 році фестиваль скасовували через пандемію коронавірусу, а у 2022 році – через початок повномасштабної війни Росії в Україні.

У 2023 році "Книжковий Арсенал" повернувся.

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