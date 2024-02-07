За переможним знімком фотограф Німа Саріхані полював кілька днів.

Чарівний знімок британського фотографа-аматора Німи Саріхані під назвою "Крижане ложе" (Ice Bed) отримав приз глядацьких симпатій в рамках щорічного конкурсу Wildlife Photographer of the Year. Основні переможці конкурсу стали відомі ще восени минулого року.

Щоб зробити цей знімок, експедиційне судно Німи три дні пробиралося крізь густий туман у пошуках білих ведмедів. Так і не зустрівши їх, судно змінило курс, попрямувавши туди, де ще був морський лід. Тут Німа зустрів одразу двох самців полярного ведмедя – молодого і старшого. Незадовго до півночі молодший самець заліз на невеликий айсберг і, використовуючи свої сильні лапи, вирізав собі щось на зразок ліжка, перш ніж зануритися в сон, повідомляється на офіційному сайті конкурсу.

Також організатори конкурсу виділили ще чотири знімки "за художню композицію, технічні інновації та правдиву інтерпретацію світу природи".

Відео дня

Загалом до фіналу конкурсу потрапили ось такі 25 прекрасних фото.

Як повідомляв УНІАН, минулого року фанати дикої природи визнали найкращим знімок "Світ снігового барса" (World Of The Snow Leopard) фотографа Саші Фонсеки.

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