Яскравий знімок "Світ снігового барса" (World of the Snow Leopard) фотографа Саші Фонсеки отримав приз глядацьких симпатій в рамках щорічного конкурсу Wildlife Photographer of the Year, решту переможців якого оголосили ще у жовтні 2022 року.

Як пишуть оргнізатори конкурсу, фотографія була зроблена під час трирічного проекту за допомогою фотопастки без приманки в індійських Гімалаях. Акуратно встановлена в горах Ладакху на півночі Індії, камера Саші захопила невловимого снігового барса в ідеальній позі.

З майже 39 тисяч заявок, отриманих з 93 країн світу, журі відібрало зображення Саші в якості номінанта на приз глядацьких симпатій, після чого рішення залишалося за публікою. Неземна краса снігового барса та його оточення підкорили публіку, адже зображення набрало майже 6000 голосів.

Фонсека розповідає, що був зачарований тваринами з дитинства, але фотографувати почав в 2013 році. Зараз він подорожує у віддалені місця в надії зняти великих котів. Він спеціалізується на фотопастках, що дозволяють йому робити знімки дикої природи крупним планом, які інакше було б неможливо сфотографувати. Шерсть снігового барса дозволяє тварині легко маскуватися на тлі скелястих, сніжних околиць, і це в поєднанні з тим фактом, що він активний в основному на світанку і в сутінках, робить його дуже важким для виявлення. В результаті спостереження за сніговими барсами рідкісні та в основному відбуваються взимку, коли вони спускаються з гір на полювання, тому необхідні фотопастки.

Сніговий барс – що відомо

Сніговий барс, він же ірбіс, або ж сніговий леопард – це великий хижий ссавець сімейства котячих, що мешкає в горах Центральної Азії на висоті 3,5-4 тисячі метрів. Єдиний сучасний представник сімейства, який проживає виключно в холодному кліматі.

Через важкодоступність місць проживання і потайний спосіб життя цього плямистого красеня, наявні оцінки чисельності даного виду грунтуються тільки на експертних висновках і є орієнтовними. На даниф момент снігові барси відносяться до вразливих видів через браконьєрство і знищення їхньої кормової бази – за приблизними оцінками їх на планеті від 4,5 до 7 тисяч. Найбільше снігових барсів мешкає в Китаї, Монголії, Непалі та Індії.

