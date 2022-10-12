"The big buzz" by Karine Aigner (Adult Grand title Winner) / фото nhm.ac.uk

Лондонський Музей природознавства підбив підсумки щорічного конкурсу Wildlife Photographer of the Year, що є найбільшим змаганням фотографій дикої природи.

Про це повідомляється на сайті музею.

Найкращим фотографом 2022 року стала американка Карін Ейгнер з фотографією під назвою "Великий гул" (The big buzz), на якій зображені бджоли.

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Використовуючи макрооб'єктив, фотограф зафіксувала бурхливу діяльність, коли клубок кактусових бджіл кружляв над гарячим піском ранчо в Техасі. 

Відзначається, що Ейгнер стала лише п'ятою жінкою за 58-річну історію конкурсу, удостоєною нагороди Adult Grand Title Winner.

"The beauty of baleen" by Katanyou Wuttichaitanakorn (Young Grand Title Winner) / фото nhm.ac.uk

Найкращим молодим фотографом став 16-річний Катаню Вуттічайтанакорн з Таїланду за фото "Краса вусатого", на якому зобржен кіт Брайда. Знімок був зроблений під час подорожі на катері в Південно-Китайському морі, де ці тварини широко поширені.

Також фіналістами-переможцями конкурсу були визнані ще 17 фотографів, з роботами яких можна ознайомитися у фоторепортажі.

Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "The bat-snatcher" by Fernando Constantino Martínez Belmar /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "Puff perfect" by José Juan Hernández Martinez /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "Spectacled bear’s slim outlook" by Daniel Mideros /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "The big buzz" by Karine Aigner (Adult Grand Title Winner) /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "The beauty of baleen" by Katanyou Wuttichaitanakorn (Young Grand Title Winner) /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "The listening bird" by Nick Kanakis /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "The great cliff chase" by Anand Nambiar /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022© фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "The magical morels" by Agorastos Papatsanis /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "Heavenly flamingos" by Junji Takasago /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "Shooting star" by Tony Wu /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "House of bears" by Dmitry Kokh /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "Ndakasi's passing" by Brent Stirton /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "Why the caged bird sings" by Karine Aigner /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "Trick or tragedy?" by Karine Aigner /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "Learning to be free" by Karine Aigner /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "The beauty of the familiar" by Mateusz Piesiak /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "The stained-glass icescape" by Laurent Ballesta /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022© фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "Jelly from the dark side" by Laurent Ballesta /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "The spider that isn’t" by Laurent Ballesta  /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "Brambling bonanza" by Mateusz Piesiak /  © фото nhm.ac.uk
Фото Найкращі фотографії дикої природи у 2022 році 12 жовтня 2022 "Clash of the godwits" by Mateusz Piesiak /  © фото nhm.ac.uk

Роботи інших учасників конкурсу можна переглянути за посиланням.

Wildlife Photographer of the Year – що це за конкурс

Конкурс Wildlife Photographer of the Year проводиться Музеєм природознавства в Лондоні (Великобританія), починаючи з 1965 року.

Основна мета конкурсу – показати за допомогою фотографії, в якому крихкому стані знаходиться наша планета, просуваючи наукові знання, поширюючи інформацію про важливі проблеми і виховуючи любов до природи.

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