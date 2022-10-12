Найкращим фотографом 2022 року стала американка Карін Ейгнер з фотографією під назвою "Великий гул".

Лондонський Музей природознавства підбив підсумки щорічного конкурсу Wildlife Photographer of the Year, що є найбільшим змаганням фотографій дикої природи.

Про це повідомляється на сайті музею.

Найкращим фотографом 2022 року стала американка Карін Ейгнер з фотографією під назвою "Великий гул" (The big buzz), на якій зображені бджоли.

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Використовуючи макрооб'єктив, фотограф зафіксувала бурхливу діяльність, коли клубок кактусових бджіл кружляв над гарячим піском ранчо в Техасі.

Відзначається, що Ейгнер стала лише п'ятою жінкою за 58-річну історію конкурсу, удостоєною нагороди Adult Grand Title Winner.

Найкращим молодим фотографом став 16-річний Катаню Вуттічайтанакорн з Таїланду за фото "Краса вусатого", на якому зобржен кіт Брайда. Знімок був зроблений під час подорожі на катері в Південно-Китайському морі, де ці тварини широко поширені.

Також фіналістами-переможцями конкурсу були визнані ще 17 фотографів, з роботами яких можна ознайомитися у фоторепортажі.

Роботи інших учасників конкурсу можна переглянути за посиланням.

Wildlife Photographer of the Year – що це за конкурс

Конкурс Wildlife Photographer of the Year проводиться Музеєм природознавства в Лондоні (Великобританія), починаючи з 1965 року.

Основна мета конкурсу – показати за допомогою фотографії, в якому крихкому стані знаходиться наша планета, просуваючи наукові знання, поширюючи інформацію про важливі проблеми і виховуючи любов до природи.

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