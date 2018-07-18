Названі найкращі «гірські» краєвиди на планеті (фотопідбірка)

16:39, 18 липня 2018
Фотозвіти
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Switzerland's Alpine range
Switzerland's Alpine range /  © Фото nationalgeographic.com
Vestrahorn, Island
Vestrahorn, Island /  © Фото nationalgeographic.com
Stellisee Lake in Switzerland
Stellisee Lake in Switzerland /  © Фото nationalgeographic.com
Bromo Caldera, Java, Indonesia
Bromo Caldera, Java, Indonesia /  © Фото nationalgeographic.com
Longyearbyen, Svalbard, Norway
Longyearbyen, Svalbard, Norway /  © Фото nationalgeographic.com
Yamagata, Japan
Yamagata, Japan /  © Фото nationalgeographic.com
Tre Cime di Lavaredo, Italy
Tre Cime di Lavaredo, Italy /  © Фото nationalgeographic.com
Austvågøya in Norway's Lofoten archipelago
Austvågøya in Norway's Lofoten archipelago /  © Фото nationalgeographic.com
Careers at Patagonia, USA
Careers at Patagonia, USA /  © Фото nationalgeographic.com
Gua Paka, Sabah, Malaysia
Gua Paka, Sabah, Malaysia /  © Фото nationalgeographic.com
Canadian Rockies in Jasper National Park, Canada
Canadian Rockies in Jasper National Park, Canada /  © Фото nationalgeographic.com
South Tyrol, Austria
South Tyrol, Austria /  © Фото nationalgeographic.com
Moraine Lake in Canadian Rockies, Banff National Park, Canada
Moraine Lake in Canadian Rockies, Banff National Park, Canada /  © Фото nationalgeographic.com
Lofoten Islands, Norway
Lofoten Islands, Norway /  © Фото nationalgeographic.com
Mt. Sharidake, Japan
Mt. Sharidake, Japan /  © Фото nationalgeographic.com
Aurland, Norway
Aurland, Norway /  © Фото nationalgeographic.com
Mount Fuj, Japan
Mount Fuj, Japan /  © Фото nationalgeographic.com
Trentino-Alto Adige, Italy
Trentino-Alto Adige, Italy /  © Фото nationalgeographic.com

Спеціалізоване видання National Geographic опублікувало добірку кращих краєвидів в гірській місцевості, за якими варто відправитися туристам за фото і враженнями.

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Список був складений на основі фотографій-учасників щорічного конкурсу National Geographic Travel Photographer Of The Year Contest.

Зазначимо, що найбільше в списку опинилося альпійських краєвидів - Швейцарія, Італія та Австрія, а також норвезьких пейзажів. Також до списку потрапили гірські краєвиди з Японії, Індонезії, США, Ісландії та інших країн.

Зазначимо, за красивими краєвидами гір не обов'язково їхати в далекі краї - Українські Карпати теж бувають навіть дуже мальовничі.

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Теги: #гори#Альпи#краєвиди