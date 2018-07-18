Названі найкращі «гірські» краєвиди на планеті (фотопідбірка)

Список був складений на основі фотографій-учасників щорічного конкурсу National Geographic Travel Photographer Of The Year Contest.

Спеціалізоване видання National Geographic опублікувало добірку кращих краєвидів в гірській місцевості, за якими варто відправитися туристам за фото і враженнями.

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Список був складений на основі фотографій-учасників щорічного конкурсу National Geographic Travel Photographer Of The Year Contest.

Зазначимо, що найбільше в списку опинилося альпійських краєвидів - Швейцарія, Італія та Австрія, а також норвезьких пейзажів. Також до списку потрапили гірські краєвиди з Японії, Індонезії, США, Ісландії та інших країн.

Зазначимо, за красивими краєвидами гір не обов'язково їхати в далекі краї - Українські Карпати теж бувають навіть дуже мальовничі.