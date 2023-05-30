Місцева колекція півонії є найбільшою в Україні та однією з найбагатших серед країн ближнього зарубіжжя та Східної Європи.

У Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка у Києві на ділянці "Пори року" почалось квітування півоній.

Як йдеться в повідомленні ботсаду на сторінці у Facebook, місцева колекція півонії представлена 9 видами та 565 сортами і є найбільшою в Україні та однією з найбагатших серед країн ближнього зарубіжжя та Східної Європи.

Серед сортів, що складають колекцію, наявні всі існуючі на сьогодні садові групи як в історичному плані, так і на рівні найсучасніших досягнень світової селекції. Колекція служить базою для проведення різнопланових наукових досліджень та еталоном, на фоні якого проходить державне сортовипробування півонії. На основі колекції створено 27 сортів, а селекціонер ботанічного саду Василь Горобець є автором десятків сортів півоній.

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Зазначається, що ця колекція внесена до реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання. До цього реєстру внесені унікальні об'єкти, що не піддається відтворенню. Їхня втрата або руйнування матиме серйозні негативні наслідки для розвитку науки та суспільства.

Коли працює ботсад Гришка та як придбати квиток

У вихідні та святкові дні, особливо коли погода хороша, до ботсаду приходить величезн кількість відвідувачів. Тож якщо у вас є можливість відвідати його посеред тижня – скористайтеся нею.

Вартість вхідного квитка до ботсаду імені Гришка становить 100 гривень, для дітей шкільного віку – 50 гривень. Також можна придбати місячний абонемент вартістю 1000 гривень. Для дітей до 7 років, пенсіонерів та пільгових категорій відвідувачів – вхід безкоштовний. Придбати квиток можна у касі, однак щоб не стояти у величезних чергах, за нього також можна заплатити безконтактною карткою на турнікетах прямо біля входу.

Вартість вхідного квитка в Оранжерейний комплекс становить 50 гривень для всіх категорій відвідувачів. Він купується окремо за готівку на місці.

Відкритий ботсад Гришка щоденно у травні-серпні з 8:30 до 21:00, у вересні-квітні з 8:00 до настання сутінок. Оранжерейний комплекс відкритий для відвідування з 10:00 до 17:00 (вихідний – понеділок, вівторок).

Як повідомляв УНІАН, цього року кияни та гості міста мали змогу вперше за два роки помилуватися знаменитою колекцією бузку ботсаду Гришка.

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