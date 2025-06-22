Президент обговорив війну дронів з очільником МВС та головнокомандувачем ЗСУ.

Україна обговорюватиме з партнерами додаткове фінансування виробництва дронів-перехоплювачів, призначених для знищення повітряних цілей.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він відзвітував про розмову з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, під час якої обговорювався захист позицій на передовій та застосування підрозділами Національної гвардії українських дронів.

Також президент провів розмову з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Зеленський підкреслив, що російські розвідувальні дрони мають знищувати максимально оперативно:

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"Окремо говоритиму на тижні з партнерами щодо додаткового фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Перехоплювачі, дрони для передової, також дрони на оптоволокні та всі типи дронів для ударів по російській території мають бути профінансовані так, щоб це дійсно відчувалось. Це буде - і вже є попередні домовленості з частиною наших партнерів - з частиною європейських країн".

Війна дронів

Назва "війна дронів" стосується масового використання безпілотників обома сторонами - і Україною, і Росією - для спостереження, ураження цілей, радіоелектронної боротьби та логістики.

За словами експертів, цей тип війни вперше у світі досягнув такого масштабу і, ймовірно, формуватиме стандарти майбутніх конфліктів.

Як відомо, дрони-перехоплювачі - це безпілотники, які здатні помічати, переслідувати та знищувати ворожі дрони в повітрі. Україна вже активно застосовує їх як на фронті, так і в тилу проти "шахедів".

Днями головком Сирський повідомляв, що загарбницька армія РФ досі має перевагу в виробництві дронів на оптоволокні, однак Україні вдається її наздоганяти.

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