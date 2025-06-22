За пів року США, ймовірно, вже б не наважилися атакувати Іран.

США мали досить "вузьке вікно" для знищення іранської ядерної програми. Вже за кілька місяців для цього могло бути запізно. Про це в інтерв'ю NBC News розповів віце-президент США Джей Ді Венс.

"Ми не воюємо з Іраном. Ми воюємо з ядерною програмою Ірану", – сказав Венс, назвавши удари по Ірану "свідченням могутності американських військових".

На запитання, які розвідувальні дані призвели до цього рішення, Венс заявив про "вузьке вікно можливостей".

Відео дня

"Ми могли б не здійснити цю атаку через шість місяців. … У нас було вузьке вікно, в якому ми могли загальмувати [іранську ядерну] програму на дуже довгий час. Я думаю, що було б безвідповідально з боку президента не вжити тих дій, які він вжив. Іранці припинили доброчесні переговори – це стало справжнім каталізатором", – сказав він.

Віце-президент також припустив, що Трамп наважився санкціонувати удари після того, як висунув Ірану "приватні ультиматуми".

Удар США по Ірану: останні новини

Як писав УНІАН, минулої ночі США завдали ракетних та бомбових ударів по об'єктах в Ірані, які пов'язують з іранською ядерною програмою. Глава Пентагону заявив, що внаслідок атаки іранську ядерну програму було знищено.

Повідомляється, що для атаки США задіяли стратегічні бомбардувальники B2 Spirit та ракети Tomahawk. Літаки злітали з військових баз на території США і подолали загалом 12 тисяч кілометрів для удару, провівши в повітрі 18 годин.

Вас також можуть зацікавити новини: