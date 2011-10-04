Творчі спілки збираються в обласну асоціацію

Про це УНІАН повідомив голова Вінницької організації Національної спілки письменників України Михайло Каменюк.

Цю ідею підтримує й обласна влада, адже своїм першочерговим завданням майбутня Асоціація вбачає сприяння підтримці творчих здобутків у різних видах мистецтв, організації культурно-мистецьких заходів, а також популяризації мистецтва.

Зокрема, йдеться про проведення у кожному районі Днів мистецтва і літератури, відкриття в 2012 році обласного Будинку творчості – місця відпочинку, проведення пленерів, творчих семінарів.

Обговорювались також можливість презентації творчості вінничан в Українському Домі у Києві, Товаристві української культури в Москві «Славутич», періодичне проведення в обласному та районних центрах художніх та книжкових виставок-ярмарків тощо.

Перший об’єднаний пленум творчих спілок області планується провести останньої декади жовтня, - повідомив М. Каменюк.