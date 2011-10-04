15 жовтня – закриття фонтану «Рошен»

15 жовтня відбудеться урочисте закриття фонтану «Рошен» у Вінниці.

Про це повідомили у прес-службі Фонду Петра Порошенка. Фонтан буде «законсервовано» та на зимовий період спущено під воду. Орієнтовна дата початку відновлення роботи фонтану – кінець березня 2012. За словами речника Фонду Олени Павлової, це єдиний у світі фонтан на відкритому водоймищі, для якого розроблено спеціальний механізм зимування.

Олена Павлова також повідомила, що на останній день роботи фонтану вінничан та гостей міста чекає урочиста програма лазерного та світло-музичного шоу, а також – безліч сюрпризів. Нагадаємо, що фонтан «Рошен» (140 метрів – висота, та 70 – фронтальний розльот) розпочав свою роботу 4 вересня. Він збудований за ініціативою Фонду Петра Порошенка і виключно із залученням приватних інвестицій. Під час урочистого відкриття Петро Порошенко вручив міському голові Вінниці сертифікат про передачу новозбудованої набережної «Рошен» меру Володимиру Гройсману та громаді міста.

Вінницький фонтан «Рошен» входить у десятку найбільших фонтанів світу. Лише щонеділі на лазерне фонтанне шоу у Вінницю приїздить більше п’яти тисяч гостей міста.