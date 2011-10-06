Винахідники з Вінницького технічного університету вибороли на міжнародній виставці Гран-Прі, золото та срібло

У Севастополі завершив роботу VІІ Міжнародний салон винаходів і нових технологій «Новий час». Виставка проходила під егідою Міжнародної асоціації винахідницьких організацій (IFIA), єдиним від України асоційованим членом якої є Вінницький національний технічний університет.

Як повідомляє сайт Вінницького національного технічного університету, у роботі VІІ Салону взяли участь понад 350 представників винахідницьких, інноваційних, наукових організацій з майже 30 країн. Роботи, представлені на VІІ Салоні, оцінювали міжнародне журі на чолі з професором П’єром Фюм’єром (Бельгія) й національне журі на чолі з представником України в Європейській асоціації ТРІЗ Антоном Карловим..

Спеціальний приз Інституту інтелектуальної власності України Гран-Прі вручено колективу винахідників Вінницького технічного університету — докторам технічних наук, професорам Володимиру Осадчуку та Олександру Осадчуку, студентам Ользі Стовбчатій та Руслану Насадюку за мікроелектронний витратомір газу та вимірювач магнітної індукції, які підтримані патентами України.

Золоті медалі отримали ректор університету, доктор технічних наук, професор Володимир Грабко, кандидат технічних наук, доцент Валентин Грабко за пристрій для вимірювання ресурсу високовольтного комутаційного апарату; доктори технічних наук, професори Володимир Кожем’яко та Сергій Павлов, асистент Руслан Просоловський за волоконно-оптичний пристрій для дослідження периферійного кровообігу; кандидат технічних наук, доцент Олександр Шеремета за спосіб відображення інформації про час «Сегментовані стрілки».

Срібну медаль здобув патент «Буферний каскад», автори якого доктор технічних наук, професор Олексій Азаров та аспірант Сергій Богомолов.

