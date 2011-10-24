«Гайдамаки» дали бій лідеру ПХЛ

Сенсаційно розпочався матч між вінницькими “Гайдамаками” та лідером Професійної хокейної ліги України – київським “Соколом”, який відбувся 22 жовтня у вінницькому Льодовому клубі. Наприкінці першого періоду господарі вели з рахунком 3:0. Їх шалено підтримувала повна зала глядачів, яких не злякала порівняно висока ціна вхідного квитка – 30 гривень (для порівняння: за вхід на матчі ПФК «Нива» треба заплатити 20 гривень). Але у заключних періодах гості додали у швидкості (майстерності їм не бракувало), що призвело до їх передбачуваної перемоги з рахунком 7:3.

«Сокіл» продовж0ує втримувати лідерство у ПХЛ, здобувши у 12 матчах 12 перемог. «Гайдамаки» у 13 іграх лише одного разу святкували перемогу і закономірно замикають турнірну таблицю (восьме місце).

– Через відмову у фінансуванні з боку одного з потужних спонсорів «Гайдамаки» залишив головний тренер Олег Степаніщев, існує затримка з виплатою зарплат гравцям. Окрім того, команду треба підсилювати сильними хокеїстами, аби мати можливість створювати конкуренцію провідним клубам країни, – сказав «УНІАН» президент ХК «Гайдамаки», віце-президент Федерації хокею з шайбою України В’ячеслав Завальнюк.