Село Устя відсвяткувало своє перше 520-річчя

520-річчя з Дня заснування відсвяткувало село Устя Бершадського району. Сільчан зі святом привітали заступник голови райдержадміністрації В.Кушпела, начальник відділу культури і туризму, заслужений працівник культури України Н.Герасимчук, методист РБК І. Жучишина.

Святковий концерт розпочався з гарної пісні «Моє рідне село» у виконані жіночого ансамблю «Вербиченька». Впродовж концерту сільський голова Фіщук В.В нагороджував почесними грамотами сімейні пари, які прожили 50 і більше років сімейного життя. Цінні подарунки було вручено майбутнім солдатам, які в цьому році вступають до Лав Збройних Сил України.

Порадували присутніх своїми виступами також вихованці дитсадка, вокальний чоловічий ансамбль, дитячий духовий оркестр, сімейний дует Бориса і Тамара Атаманенків.