Мери українських міст вчились стратегічному плануванню у Вінниці

У Вінниці в рамках Проекту партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток» (РВР) пройшов практичний семінар на тему «Розробка та впровадження стратегій розвитку: досвід українських міст». Його організаторами виступили Вінницька міська рада та Канадський інститут урбаністики. Серед запрошених – міські голови Запоріжжя, Горлівки, Івано-Франківська, Мелітополя, Конотопу, Хмільника, Шостки та інших міст, а також іноземні фахівці з планування регіонального розвитку.

Формування стратегічного плану розвитку дає можливість системно вирішувати проблеми та здійснювати заходи, які спрямовані на розвиток міста. Минулої осені у Вінниці було сформовано та затверджено Концепцію стратегії розвитку «Вінниця:2020» за десятьма напрямками («Сучасний регіональний центр», «Нова економічна основа», «Передова система управління», «Комфортне і цікаве місто», «Якісні комунальні послуги», «Сучасні системи забезпечення життєдіяльності міста», «Місто – дружнє до дітей», «Сильна громада, яка дбає про кожного», «Охорона здоров’я належного рівня», «Яскраве та різноманітне культурне життя»). Після цього розпочалась робота по формуванню самої стратегії.

Експерт проекту РВР Ірина Лєх високо відзначила подуманість проектів і чітке опрацювання заходів з їх реалізації у запропонованій стратегії:

- Вінниця розробляє стратегію з залученням громадськості, бо влада розуміє, що усі планування повинні бути направлені на людей, а це головна мета нашого проекту, і завжди все робить з інноваціями.

Відтак, саме на базі нашого міста відбувся обмін найкращим досвідом між міськими головами, міжнародними та українськими експертами в напрямку формування стратегії розвитку міста, систем моніторингу та оцінювання перспективних змін, залучення інвестицій та пошуку позабюджетного фінансування тощо.

- Оскільки ми саме зараз працюємо над стратегією нашого міста, нам для якісної роботи досить важливим є досвід такої роботи інших міст і країн. Для Вінниці важливо вибудовувати перспективу, і оперативні плани узгоджувати з довгостроковими, - розповідає міський голова Володимир Гройсман. – Досить важливим для нас є також міжнародний досвід, який вчить нас новим підходам до розвитку міста. Тому цей семінар є позитивною складовою тієї комплексної роботи, яку ми розгорнули по підготовці такого важливого документу як Стратегічний план розвитку міста.

Довідка. Проект партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток» (РВР), в рамках якого відбувся семінар у Вінниці, був започаткований у 2005 році. Він спрямований на активізацію економічного розвитку усіх регіонів України. РВР фінансується Канадським агентством міжнародного розвитку і розрахований на 7 років (до 2012 року). Проект РВР спрямований на розробку та впровадження практично-орієнтованої навчальної програми для державних службовців у 13 областях України.