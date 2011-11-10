Вінницьку землю незаконно займають і просто крадуть

Працівники Держземінспекції Головного управління Держкомзему у Вінницькій області за дев'ять місяців нарахували 679 порушень земельного законодавства. Причому, стосувались вони загалом немалого шматка подільської землі — сумарно 29 тис. га.

Фахівці підрахували, що згідно з методикою визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання не за цільовим призначенням, зняття родючого шару грунту, за січень-вересень державі завдано шкоди на суму 3 млн. 540 тис. 533 гривні.

Відшкодовувати завдані збитки порушники закону не квапляться, - з усієї суми добровільно відшкодували тільки 103 тис. гривень.