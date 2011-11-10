Найдоступніша їжа для вінничан – капуста

На споживчому ринку області у жовтні по відношенню до вересня 2011 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,2%.

Про це повідомило головне Управління статистики у Вінницькій області.

Найбільше (на 16,3%) подешевшала картопля та цукор (на 12,4%). На 4,5% стали дешевшими овочі, серед яких капуста – на 8,2%, морква, буряк, цибуля та гриби – ¬ на 7,3%, цитрусові – на 4,0%, олія соняшникова – на 1,7%.

Разом з цим, яйця подорожчали на 9,9%, молоко – на 6,9%, інші їстівні тваринні жири – на 5,3%, сир і м’який сир (творог) – на 4,6%, масло вершкове – на 4,4%.