Діабетикам збирають гроші на медичне обладнання

Вінницький обласний Благодійний фонд «Бригантина» 14 листопада розпочинає акцію «Допомога хворим людям на цукровий діабет». Небайдужих просять поділитись коштами для придбання медичного апарату «Sonoca - 190», який допомагає лікувати людей на пізніх стадіях захворювання.

Щодня у Вінницькому ендокринологічному диспансері "Sonoca" рятує 10-15 людей, які «живуть» з цукровим діабетом, від інвалідності. Вартість такого апарату становить 25 тисяч євро. Вже внесено третину від повної вартості, завдяки цьому "Sonoca" вже встановлений і успішно працює. Для продовження успішної роботи цього апарату потрібно зібрати ще 180 000грн.

Для бажаючих долучитись до акції публікуємо контактні відомості організаторів.

Координатор заходу – голова комітету сім’ї та молоді громадської Ради при Вінницькій ОДА Романенко Олександр тел. 067 218 53 380.