Діабетикам збирають гроші на медичне обладнання

09:22, 10 листопада 2011
Вінниця
0 0

Благодійність

Вінницький обласний Благодійний фонд «Бригантина» 14 листопада розпочинає акцію «Допомога хворим людям на цукровий діабет». Небайдужих просять поділитись коштами для придбання медичного апарату «Sonoca - 190», який допомагає лікувати людей на пізніх стадіях захворювання.
Щодня у Вінницькому ендокринологічному диспансері "Sonoca" рятує 10-15 людей, які «живуть» з цукровим діабетом, від інвалідності.  Вартість такого апарату становить 25 тисяч євро. Вже внесено третину від повної вартості, завдяки цьому "Sonoca" вже встановлений і успішно працює.  Для продовження успішної роботи цього апарату потрібно зібрати ще 180 000грн.
Для бажаючих долучитись до акції публікуємо контактні відомості організаторів.
Координатор заходу – голова комітету сім’ї та молоді громадської Ради при Вінницькій ОДА  Романенко Олександр  тел. 067 218 53 380.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter