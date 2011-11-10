Діабетикам збирають гроші на медичне обладнання
Благодійність
Вінницький обласний Благодійний фонд «Бригантина» 14 листопада розпочинає акцію «Допомога хворим людям на цукровий діабет». Небайдужих просять поділитись коштами для придбання медичного апарату «Sonoca - 190», який допомагає лікувати людей на пізніх стадіях захворювання.
Щодня у Вінницькому ендокринологічному диспансері "Sonoca" рятує 10-15 людей, які «живуть» з цукровим діабетом, від інвалідності. Вартість такого апарату становить 25 тисяч євро. Вже внесено третину від повної вартості, завдяки цьому "Sonoca" вже встановлений і успішно працює. Для продовження успішної роботи цього апарату потрібно зібрати ще 180 000грн.
Для бажаючих долучитись до акції публікуємо контактні відомості організаторів.
Координатор заходу – голова комітету сім’ї та молоді громадської Ради при Вінницькій ОДА Романенко Олександр тел. 067 218 53 380.