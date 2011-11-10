У Вінниці початкова школа тепер «штампувативе» комп’ютерних геніїв

З 2012 року вінницькі першачки вивчатимуть обов’язково іноземну мову, а учні другого класу - інформатику.

Таке рішення прийняв міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник.

- Цілі поставлені вкрай амбітні - іноземна мова з першого класу, інформатика з 2-го. Повернули природознавство, позбулись стресових оцінок з фізкультури, основ здоров’я. Багато до чого треба буде звикати і батькам, і вчителям. Сподіваємось на краще", - вперше оголосив свою тезу Дмитро Табачник під час пленарного засідання ІІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти.

Він зазначив, що головне завдання - "налагодити безпечну та зручну переправу з дошкільної освіти в початкову школу.

Проте багато освітян Вінниччини вважають, що це питання неоднозначне, зокрема, що стосується інформатики, адже, на їхню думку, освоєння інформаційних технологій для малюків зупиняє розвиток логіки та унеможливлює самостійність прийняття рішень.