Вінничанка – чемпіонка світу з унібою!

Услід за здобутою золотою медаллю на чемпіонаті Європи з універсального бою (смуга перешкод плюс поєдинок на ринзі за універсальними правилами) вінничанка Ірина Геталюк перемогла і на чемпіонаті світу, який фінішував у Москві. Наша майстер спорту міжнародного класу змагалася у ваговій категорії 70 кг.

У турнірі з класичного унібою, де дозволяється використовувати ударну техніку, Іра послідовно здолала суперниць із Азербайджану, Литви, Росії та Узбекистану. За це вона отримала непоганий грошовий приз, медаль та красивий кубок.

– Складним для мене був напівфінал, в якому я перемогла завдяки вдало проведеному болевому прийому на руку, – розповіла “УНІАН-Вінниччина” Ірина Геталюк. – Але ще важче мені довелося у фінальному двобої. Я виграла у узбечки смугу перешкод та перші 2 раунди. У третьому раунді (який я програла) отримала травму ребер, але все ж перемогла за сумою очок. Тепер буду заліковувати пошкодження, отримані на ринзі. До речі, знайомі та друзі могли побачити мій фінальний виступ по кабельному каналу “Боєць”, який транслював вирішальні поєдинки чемпіонату світу.

Вінниччину у Москві також представляли чемпіон світу серед юніорів Олександр Базь та Ігор Гунько, але вони залишились без нагород.

Загалом до збірної України входило 15 спортсменів з Києва, Запоріжжя, Харкова, Чернігова та Вінниці. У класиці, окрім медалі Геталюк, вони вибороли 4 “бронзи”. У легкому унібої (без ударної техніки) українці виграли одну медаль – першим у ваговій категорії 80 кг став харків’янин Антон Улєзлов.