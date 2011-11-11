Журналістам розповіли, хто скупить землю після відміни мораторію на продаж

Аграрній Вінниччині та її мешканцям як нікому в країні важливо знати, чим насправді обернеться відміна мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Аби підвищити компетентність журналістів, які висвітлюють цю тематику.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) разом із мережею українських прес-клубів реалізовують проект «АгроІнвест». У Вінниці він пройшов за участі працівників ЗМІ нашої та Хмельницької областей.

Провідні фахівці з питань землеустрою та землевпорядкування і консультанти проекту проаналізували переваги та вади законопроектів, запропоновані на розгляд нардепів. А також поділились своїми прогнозами з приводу того, як же формуватиметься земельний ринок в Україні після скасування Верховною Радою мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення?

Загалом усі промовці зійшлись на тому, що зробити землю товаром таки потрібно. Адже де-факто нею і так торгують, щоправда, за тіньовими схемами, які цілковито ігнорують інтереси держави та селянина.

Інша річ, яким буде новий закон про ринок землі, наскільки ретельно законодавець пропише у ньому усі аспекти захисту національних інтересів та громадян України. Адже окрім побоювань вітчизняних аграріїв та патріотів , що наші землі скуплять іноземці, існують й інші загрози. Зокрема, поступова концентрація сільгоспугідь в руках потужних аграрних холдингів.

Йдеться про те, що їм притаманне тяжіння до монокультурності, а також цілковита байдужість до розвитку села, місцевих громад, в межах яких вони експлуатуватимуть угіддя. А також доля малого і середнього аграрного бізнесу, який зазвичай і забезпечує сільське населення роботою.