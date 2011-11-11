Заклади охорони здоров’я легковажать з медичними відходами

Державна екологічна інспекція у Вінницькій області проводить перевірки медичних закладів регіону. Вже перші перевірки установ, на яких утворюються «медичні відходи», проведені у IV кварталі, засвідчили, що основним порушенням подібних закладів залишається відсутність дозволів на розміщення відходів та лімітів на утворення відходів на 2011 рік.

Як повідомила прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України, вінницькими державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища у жовтні цього року проведена перевірка Крижопільської центральної районної лікарні та Погребищенської центральної районної лікарні. Встановлено, що договори на передачу відходів на утилізацію укладені з ДП «Техмедсервіс+», однак відсутні уже згадані дозвільні документи. Загалом за порушення природоохоронного законодавства на території цих установ до адмінвідповідальності притягнуто 5 осіб на суму 1972 грн.